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Екатеринбургские мавроди получили 7,5 лет колонии на двоих

18:37, 12 Август 2019
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Игорь Бутаков и Игорь Грехов похитили у 160 человек более 63 миллионов рублей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор создателям финансовых пирамид. Игорь Бутаков и Игорь Грехов создали «Русскую финансовую компанию», группу «Сбережения» и «Клуб успешных людей». Пообещав доверчивым гражданам быстрое обогащение, они похитили более 63,5 миллионов рублей.

За два года не менее 160 человек купились на обещания о выгодных вложениях в активы предприятий. Тем, кто соглашался предоставить средства в качестве инвестиций, Бутаков и Грехов оформляли договоры займа. Согласно финансовым документам, создатели пирамид обещали до 42 процентов годовых.

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По следам «Европы-Азии» ЕТВ рассказывает, что может пойти не так дво время и после бега на 42 км.
Кроме того, мошенники принимали на обслуживание взятые гражданами кредиты, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. Незначительную часть средств Бутаков и Грехов тратили на материальное стимулирование заемщиков, частичное погашение переданных им займов и рекламу своих предприятий. Но основные суммы, добытые путем обмана, забрали себе.

Согласно приговору Ленинского районного суда Игорь Бутаков получил наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима, Игорь Грехов — три с половиной года. У создателей финансовых пирамид есть право обжаловать приговор.
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, суд, Екатеринбург, финансовая пирамида, пирамида
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