Екатеринбургские мавроди получили 7,5 лет колонии на двоих

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Согласно приговору Ленинского районного суда Игорь Бутаков получил наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима , Игорь Грехов — три с половиной года. У создателей финансовых пирамид есть право обжаловать приговор.

Кроме тогомошенники принимали на обслуживание взятые гражданами кредитысообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. Незначительную часть средств Бутаков и Грехов тратили на материальное стимулирование заемщиковчастичное погашение переданных им займов и рекламу своих предприятий. Но основные суммыдобытые путем обманазабрали себе.