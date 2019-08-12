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«Экосервис» заплатит уральцу 120 тысяч за упавший с подъезда козырек

15:59, 12 Август 2019
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Фото: pixabay
Свердловчанин получил перелом позвоночника и травму головы.

Компания «Экосервис» выплатит жителю Михайловска 120 тысяч рублей за травму, полученную из-за падения козырька подъезда. В сентябре 2018 года мужчина вышел из дома № 2 по улице Кирова, 59. И на него обрушился лицевой бетонный борт от крыши подъезда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, уралец получил перелом позвоночника и повредил голову.

Суд установил, что ремонт козырька запланировали еще на май 2018 года, но его так и не сделали. Директор «Экосервиса» на территории Михайловска Владимир Щипанов не проконтролировал работу, и из-за этого пострадал местный житель.

Директору организации назначили штраф в 105 тысяч рублей и заставили компенсировать пострадавшему затраты на лечение в 120 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, козырек, травма, деньги, компенсация, Михайловск, Свердловская область
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