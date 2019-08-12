«Долго к этому шла»: Глацких собралась готовить олимпийских чемпионов

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких создала собственную школу художественной гимнастики. Бывшая чиновница будет тренировать не только детей, но и их родителей — учить стретчингу и растяжке.

« Жду вас , дорогие друзья , возможно , именно ваш ребенок — будущий олимпийский чемпион», — написала Ольга Глацких в своем Instagram. « Я долго к этому шла», — добавила она. Школа под названием « Ты сможешь сам» будет работать в ДИВСе , где Глацких работает заместителем директора.





