«Долго к этому шла»: Глацких собралась готовить олимпийских чемпионов
08:56, 12 Август 2019
Экс-чиновница открыла школу художественной гимнастики.
Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких создала собственную школу художественной гимнастики. Бывшая чиновница будет тренировать не только детей, но и их родителей — учить стретчингу и растяжке.
«Жду вас, дорогие друзья, возможно, именно ваш ребенок — будущий олимпийский чемпион», — написала Ольга Глацких в своем Instagram. «Я долго к этому шла», — добавила она. Школа под названием «Ты сможешь сам» будет работать в ДИВСе, где Глацких работает заместителем директора.
Олимпийская чемпионка Ольга Глацких была директором департамента по молодежной политике в правительстве Свердловской области. Накануне ноябрьских праздников в 2018 году на рабочей встрече в Кировграде на вопрос о поддержке молодых людей она заявила, что «государство не просило их рожать». Поднявшийся после этого скандал вынудил чиновницу спустя пару месяцев написать заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас она занимается своими околоспортивными проектами.
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