Будни бутлегера: у свердловчанки отобрали 57 шкаликов со спиртом

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Во время проверки выяснилось , что женщина в обход закона продавала бутылочки с 90% спиртом и спиртосодержащие жидкости , хотя как физическое лицо делать этого не должна была , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Пойманная с поличным продавщица признала свою вину и получила штраф в три тысячи рублей. Также у нее конфисковали 57 100-миллилитровых бутылочек со спиртом.

В полицию Каменска-Уральского обратился горожанинкоторый рассказалчто продавщица одного из ларьков торгует разбавленным этиловым спиртом из-под полы. На глазах правоохранителей женщина продала 100-миллилитровую бутылочку с паленым алкоголемпосле чего бутлегера раскрыли.