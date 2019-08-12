Будни бутлегера: у свердловчанки отобрали 57 шкаликов со спиртом
10:34, 12 Август 2019
Жительница Каменска-Уральского торговала опасным алкоголем из-под полы.
В полицию Каменска-Уральского обратился горожанин, который рассказал, что продавщица одного из ларьков торгует разбавленным этиловым спиртом из-под полы. На глазах правоохранителей женщина продала 100-миллилитровую бутылочку с паленым алкоголем, после чего бутлегера раскрыли.
Во время проверки выяснилось, что женщина в обход закона продавала бутылочки с 90% спиртом и спиртосодержащие жидкости, хотя как физическое лицо делать этого не должна была, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Пойманная с поличным продавщица признала свою вину и получила штраф в три тысячи рублей. Также у нее конфисковали 57 100-миллилитровых бутылочек со спиртом.
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