Болезни цивилизации в Екатеринбурге начинаются с грязного воздуха

Этим летом Екатеринбург задыхается: от пыли, смога и сибирских пожаров. С последними двумя раздражителями нам остается только мириться, первый же — это та самая уральская грязь, которую подрядчики мэрии не убрали после зимы, а потом она предсказуемо высохла. Последствия этой коммунальной небрежности ощутили даже те, кто никогда не страдал аллергией на пыль или полинозом [аллергией на цветение, — прим. ЕТВ] — в городе постоянно пыльно, неприятно дышать, после короткой прогулки по улице очень хочется помыться. Изнутри, в том числе. Жалобы на затрудненное дыхание слышатся отовсюду.

Если вам кажется, что так везде — то нет, так не везде. Согласно национальному экологическому рейтингу российских регионов, по итогам двух кварталов 2019 года Свердловская область занимает последнее место — 85. Средний Урал отстал от остальных регионов по четырем индексам: природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому и сводно-экологическому.