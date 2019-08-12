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Болезни цивилизации в Екатеринбурге начинаются с грязного воздуха

19:05, 12 Август 2019
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Фото: pixabay
Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье жителей мегаполиса.

Этим летом Екатеринбург задыхается: от пыли, смога и сибирских пожаров. С последними двумя раздражителями нам остается только мириться, первый же — это та самая уральская грязь, которую подрядчики мэрии не убрали после зимы, а потом она предсказуемо высохла. Последствия этой коммунальной небрежности ощутили даже те, кто никогда не страдал аллергией на пыль или полинозом [аллергией на цветение, — прим. ЕТВ] — в городе постоянно пыльно, неприятно дышать, после короткой прогулки по улице очень хочется помыться. Изнутри, в том числе. Жалобы на затрудненное дыхание слышатся отовсюду.

Если вам кажется, что так везде — то нет, так не везде. Согласно национальному экологическому рейтингу российских регионов, по итогам двух кварталов 2019 года Свердловская область занимает последнее место — 85. Средний Урал отстал от остальных регионов по четырем индексам: природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому и сводно-экологическому.

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В пятерку самых грязных регионов России, кроме Свердловской области, входят Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области. Подышать свежим воздухом можно, например, в Тамбовской области, Москве или Республике Коми.

Несмотря на экологические замеры и исследования, Екатеринбург не вошел в список городов, где в рамках проекта будут бороться с загрязнением воздуха. Между тем, за последние 12 лет количество свердловчан, страдающих от бронхиальной астмы, выросло в полтора раза. Прибавьте к этому бессчетные случаи впервые выявленной аллергии и получите довольно пессимистичную картину, из-за которой наслаждаться жизнью в лучшем городе на Земле (то есть Екатеринбурге) становится все сложнее.

Врачи, к которым приходят пациенты, никогда не страдавшие от сезонных болезней, с уже запущенной аллергией и даже астмой, не видят в происходящем ничего удивительного, но все же призывают внимательнее относиться к себе:
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аллерголог-иммунолог
К примеру, у мамы или у папы есть аллергия на пыльцу, на кошек или клещей, в таком случае у ребенка есть предрасположенность. Все остальное зависит от обстоятельств. Человек может жить без аллергии 20, 25, 30 лет. При этом может повышаться чувствительность, но аллергических проявлений не будет. Он живет и понятия не имеет, что у него есть чувствительность к какому-то аллергену на иммунном уровне. А потом по совокупности факторов: экологических, психоэмоциональных, болезненных — аллергия дает о себе знать истинно клиническим образом.
Сергей Шуварин
ЕТВ не раз писал о проблемах больших городов и болезнях, которые преследуют современного человека. Депрессия, малоподвижный образ жизни, аллергия, булимия, хронический стресс, дефицит солнца и профессиональное выгорание… Список бесконечный.

Аллергия, которой способствует грязь, — результат современной жизни, поэтому именно с нее мы начинаем наш новый проект «Болезни цивилизации» совместно с нашим партнером, медицинским центром «УГМК-Здоровье». В течение полутора месяцев мы будем рассказывать, какие угрозы здоровью несет жизнь в мегаполисе и, самое главное, — как с ними справиться. А начнем именно с аллергии: развенчаем мифы, расскажем, как ее лечить и что делать, чтобы уменьшить ее вероятность.
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Болезни цивилизации
«Болезни цивилизации» — так называется новые проект ЕТВ и медицинского центра «УГМК-здоровье». Вместе со специалистами мы разберемся, можно ли сохранить здоровье, живя в Екатеринбурге.
Авторы:
Марина СухогузоваАрина Осипова
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Теги:
Общество, Болезни цивилизации, Свердловская область , экология, рейтинг, Урал , грязь
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