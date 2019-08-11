В Ирбите вспомнили культовых художников Екатеринбурга
17:27, 11 Август 2019
В память о Мише Брусиловском и Геннадии Мосине установили мемориальную доску.
Екатеринбургские художники с мировым именем — Миша Брусиловский и Геннадий Мосин — в молодости, а конкретно в 1966 году, украсили стены ирбитского дома культуры своей мозаикой. Вчера ирбитчане показали, как они помнят и ценят этот подарок.
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В честь известных Уральских художников Миши Брусиловского и Геннадия Мосина — авторов мозаики на стенах дворца культуры имени В. К. Костевича, выполненной в 1966-м году, вчера торжественно открыли мемориальную доску.
«Автор мемориальной доски — скульптор Андрей Чернышов. Это первая мемориальная доска, посвященная творчеству Миши Брусиловского (1931 — 2016) и Геннадия Мосина (1930 — 1982)» — пишут в фейсбуке на странице Музея Миши Брусиловского.
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