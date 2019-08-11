В Ирбите вспомнили культовых художников Екатеринбурга

В честь известных Уральских художников Миши Брусиловского и Геннадия Мосина — авторов мозаики на стенах дворца культуры имени В. К. Костевича, выполненной в 1966-м году, вчера торжественно открыли мемориальную доску.

«Автор мемориальной доски — скульптор Андрей Чернышов. Это первая мемориальная доска, посвященная творчеству Миши Брусиловского (1931 — 2016) и Геннадия Мосина (1930 — 1982)» — пишут в фейсбуке на странице Музея Миши Брусиловского.