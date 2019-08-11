В екатеринбургском «Колизее» станцуют «Весну священную»

Ставить «Весну священную» в Екатеринбурге будет китайская художница и хореограф Qinmin Lui. Прямо сейчас для своей идеи она ищет танцовщиков разных направлений в возрасте от 18 до 40 лет. Для постановки необходимы, как минимум восемь человек: два мастера хип-хопа, два танцора в стиле контемпорари, два «балетных» и два «народника».

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