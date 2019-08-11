В екатеринбургском «Колизее» станцуют «Весну священную»
20:18, 11 Август 2019
Балет композитора Игоря Стравинского в рамках 5-й Уральской индустриальной биеннале поставит художница Qinmin Lui.
Скоро Екатеринбург по своему статусу сравняется с Парижем. И произойдет это, когда в бывшем кинотеатре «Колизей» поставят балет Игоря Стравинского «Весна священная». Состоится это событие в рамках -5й Уральской индустриальной биеннале. Воплощать музыку Стравинского в движение будут уральские танцовщики.
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Ставить «Весну священную» в Екатеринбурге будет китайская художница и хореограф Qinmin Lui. Прямо сейчас для своей идеи она ищет танцовщиков разных направлений в возрасте от 18 до 40 лет. Для постановки необходимы, как минимум восемь человек: два мастера хип-хопа, два танцора в стиле контемпорари, два «балетных» и два «народника».«Мы приглашаем профессиональных танцовщиков хип-хопа, балетного, современного и русского-народного направлений, увлекающихся современными перформативными практиками. Обучающие занятия и репетиции с художницей и её танцевальной командой начнутся 22 августа и продолжатся до 7 сентября, перформанс стартует 8 сентября и продлится до 1 декабря. Поэтому желательным условием является проживание в Екатеринбурге, расходы на приезд и проживание не покрываются. Приветствуется также знание английского языка. Оставить заявку можно до 16 августа», — пишут организаторы 5-й Уральской индустриальной биеннале.
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