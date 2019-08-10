Коляда рассказал о мошенниках, которые продают билеты в его театр

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Драматург также позвонил по номеру , указанному на сайте-мошеннике. «Девочка на другом конце смеется , радуется. Я ей говорю , что я Коляда , а она мне: «На какой спектакль вы хотите купить билет?“» — написал Николай Коляда. Он добавил , что уже обратился полицию.





Клон-мошенник появился у екатеринбургскогоКоляда-театра». Об этом рассказал его худрук Николай Коляда. По словам драматургамошенники продают билетыв три и четыре раза дороже». Делают ониэто на сайтестилизованным под настоящий. Разница лишь в доменах: у реального.ru, у поддельного.com.— призвал Николай Коляда на своей странице в Facebook.