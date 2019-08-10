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Коляда рассказал о мошенниках, которые продают билеты в его театр

17:04, 10 Август 2019
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Фото: Николай Коляда / Facebook
Драматург обратился к полицию.
Клон-мошенник появился у екатеринбургского «Коляда-театра». Об этом рассказал его худрук Николай Коляда. По словам драматурга, мошенники продают билеты «в три и четыре раза дороже». Делают они это на сайте, стилизованным под настоящий. Разница лишь в доменах: у реального.ru, у поддельного.com. «Это не мы! Не ведитесь!» — призвал Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Драматург также позвонил по номеру, указанному на сайте-мошеннике. «Девочка на другом конце смеется, радуется. Я ей говорю, что я Коляда, а она мне: «На какой спектакль вы хотите купить билет?“» — написал Николай Коляда. Он добавил, что уже обратился полицию.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, скандал, мошенничество, Николай Коляда, Николай Коляда
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