Екатеринбуржцы вышли на акцию солидарности с протестующими в Москве
16:49, 10 Август 2019
В согласованном пикете поучаствовали 300 человек.
Екатеринбуржцы вышли на согласованный пикет в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. В сквере на Большакова собрались 300-350 человек, сообщил telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».
Люди скандировали лозунги «свободу политзаключенным», «допускай», «отстояли сквер — отстоим Россию». «Протестующие неожиданно стали кричать: „Высокинского в отставку“. За периметром стоит уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова и очень удивляется конкретно этому скандированию», — написал «Главный канал Екатеринбурга». Спустя час после начала акции протестующие начали расходиться.
В Москве несколько недель проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу. 3 августа состоялась очередная акция, сегодня, 10 августа, проходит новая.
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