Екатеринбуржцы вышли на акцию солидарности с протестующими в Москве

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Люди скандировали лозунги « свободу политзаключенным», « допускай», « отстояли сквер — отстоим Россию». « Протестующие неожиданно стали кричать: „ Высокинского в отставку“. За периметром стоит уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова и очень удивляется конкретно этому скандированию», — написал « Главный канал Екатеринбурга». Спустя час после начала акции протестующие начали расходиться.





В Москве несколько недель проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу. 3 августа состоялась очередная акция , сегодня , 10 августа , проходит новая.

Екатеринбуржцы вышли на согласованный пикет в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. В сквере на Большакова собрались 300-350 человексообщил telegram-каналГлавный канал Екатеринбурга».