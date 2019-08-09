Зам Чайки помог екатеринбургским сиротам получить жилье

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Прокуратура обратилась в Кировский районный суд , который поддержал ее требования , сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского надзорного ведомства. Иски направили к региональному минстрою.





Вскоре сиротам выделили жилье — 7 августа они получили ключи от квартир в Академическом микрорайоне.

К заместителю гепрокурора Юрия Чайки Юрию Гулягину обратились два екатеринбуржца — девушка и молодой человек 26 лет. Они имеют статусы сироты и ребенкаоставшегося без попечения родителейно несмотря на это все еще не получили жилье — хотя государство им гарантирует такую льготу.