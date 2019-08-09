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Зам Чайки помог екатеринбургским сиротам получить жилье

08:55, 09 Август 2019
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Девушка и юноша не могли добиться от государства положенных им квартир, пока не вмешалась прокуратура.
К заместителю гепрокурора Юрия Чайки Юрию Гулягину обратились два екатеринбуржца — девушка и молодой человек 26 лет. Они имеют статусы сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, но несмотря на это все еще не получили жилье — хотя государство им гарантирует такую льготу.

Прокуратура обратилась в Кировский районный суд, который поддержал ее требования, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского надзорного ведомства. Иски направили к региональному минстрою.

Вскоре сиротам выделили жилье — 7 августа они получили ключи от квартир в Академическом микрорайоне.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург
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