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В Свердловской области сотрудница МВД попала под суд за чужой телефон

11:51, 09 Август 2019
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Фото: pixabay
Женщина получила пять тысяч взятки, за что передала задержанному сотовый и зарядное. Теперь она сама может отправиться за решетку.

Сотрудницу полиции из Березовского будут судить за взятку в пять тысяч рублей за то, что она передала задержанному телефон и зарядное устройство. Инцидент произошел в мае 2019 года, когда мужчину переводили из изолятора временного содержания Березовского в следственный изолятор в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Запрещенные предметы у задержанного изъяли после этапирования.

Теперь уже бывшая работница МВД попала под суд по части первой статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей» и части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий». По первой статье женщине грозит до года лишения свободы, по второй — до четырех лет колонии.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, ИВС, СИЗО, телефон, взятка, Свердловская область , Березовский
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