В Свердловской области сотрудница МВД попала под суд за чужой телефон

Сотрудницу полиции из Березовского будут судить за взятку в пять тысяч рублей за то, что она передала задержанному телефон и зарядное устройство. Инцидент произошел в мае 2019 года, когда мужчину переводили из изолятора временного содержания Березовского в следственный изолятор в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Запрещенные предметы у задержанного изъяли после этапирования.

Теперь уже бывшая работница МВД попала под суд по части первой статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей» и части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий». По первой статье женщине грозит до года лишения свободы, по второй — до четырех лет колонии.