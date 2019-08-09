В Кольцово за семь месяцев задержали три тысячи контрафактных товаров
13:43, 09 Август 2019
Зачастую таможенники конфискуют таблетки для потенции, наушники и брелоки.
За семь месяцев 2019 года в Кольцово задержали три тысячи контрафактных товаров. По словам Уральского таможенного управления, зачастую это покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах.
Обычно таможенники находят контрафактные таблетки для потенции, наушники и зарядные устройства, автомобильные брелоки, а также чехлы для телефонов с символикой известных мировых брендов.
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