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В Кольцово за семь месяцев задержали три тысячи контрафактных товаров

13:43, 09 Август 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Зачастую таможенники конфискуют таблетки для потенции, наушники и брелоки.
За семь месяцев 2019 года в Кольцово задержали три тысячи контрафактных товаров. По словам Уральского таможенного управления, зачастую это покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах.

Обычно таможенники находят контрафактные таблетки для потенции, наушники и зарядные устройства, автомобильные брелоки, а также чехлы для телефонов с символикой известных мировых брендов.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, таможня, Екатеринбург
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