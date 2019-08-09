На трассе Екатеринбург — Тюмень введут реверсивное движение
16:57, 09 Август 2019
На 48 километре пути будут ремонтировать железнодорожный переезд.
На 48 километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень с 12 по 13 августа с 9 до 22 часов сделают реверсивное движение. На этом участке будут ремонтировать железнодорожный переезд, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Объехать место ремонта можно через поселок Студенческий.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно следить за дорожными знаками, а также не превышать скорость и заранее планировать свой путь. Узнать о состоянии проезда и сообщить о внештатной ситуации можно по бесплатному номеру диспетчерской «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
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