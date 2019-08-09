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На Среднем Урале с начала года поймали 64 тысячи пьяных водителей

10:10, 09 Август 2019
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В пятницу и выходные ГИБДД снова выйдет на рейд.

Свердловская госавтоинспекция поймала 64,5 тысячи пьяных водителей с начала 2019 года. Из них 1762 человека отказались проходить освидетельствование. Еще на 1180 уральцев завели уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном виде. В пятницу и предстоящие выходные инспекторы снова выйдут на дороги, чтобы не дать поддатым автомобилистам ездить по трассам.

В этом году по вине нетрезвых водителей на территории региона произошли 142 ДТП, в которых погибли 54 человека. Еще 179 свердловчан получили травмы, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Не забывайте, когда вы садитесь за руль после употребления алкоголя, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейд, ГИБДД, пьяные, Пьяный водитель, Свердловская область , Екатеринбург
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