На Среднем Урале с начала года поймали 64 тысячи пьяных водителей

Свердловская госавтоинспекция поймала 64,5 тысячи пьяных водителей с начала 2019 года. Из них 1762 человека отказались проходить освидетельствование. Еще на 1180 уральцев завели уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном виде. В пятницу и предстоящие выходные инспекторы снова выйдут на дороги, чтобы не дать поддатым автомобилистам ездить по трассам.

В этом году по вине нетрезвых водителей на территории региона произошли 142 ДТП, в которых погибли 54 человека. Еще 179 свердловчан получили травмы, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Не забывайте, когда вы садитесь за руль после употребления алкоголя, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.