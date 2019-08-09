Екатеринбурженка отсудила у приставов 130 тысяч за поездку в Сингапур

Екатеринбурженка отсудила у приставов 133,3 тысячи рублей за сорванный отпуск. Женщина приехала в аэропорт «Домодедово», чтобы улететь оттуда в Сингапур, но ее развернули обратно из-за долга в 38,5 тысячи рублей по транспортному налогу. Свердловчанка погасила долг и подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Женщина потребовала вернуть ей 72 тысячи рублей за билеты в Сингапур, десять тысяч за визу и 66 тысяч за номер в отеле. Районный суд удовлетворил иск частично, заставив УФССП выплатить екатеринбурженке 129,5 тысячи убытков и еще 3,8 тысячи рублей госпошлины.

Ответчик попытался обжаловать решение, но вторая инстанция заявила, что приставы плохо работали. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, женщине должны были сообщить о долге, но работники УФССП не сделали этого. Поэтому апелляцию отклонили.