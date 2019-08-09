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Екатеринбурженка отсудила у приставов 130 тысяч за поездку в Сингапур

12:14, 09 Август 2019
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Сингапур
Фото: pixabay
Женщину не пустили в самолет из-за долга по налогу. А она даже не знала о том, что от нее требовали деньги.

Екатеринбурженка отсудила у приставов 133,3 тысячи рублей за сорванный отпуск. Женщина приехала в аэропорт «Домодедово», чтобы улететь оттуда в Сингапур, но ее развернули обратно из-за долга в 38,5 тысячи рублей по транспортному налогу. Свердловчанка погасила долг и подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Женщина потребовала вернуть ей 72 тысячи рублей за билеты в Сингапур, десять тысяч за визу и 66 тысяч за номер в отеле. Районный суд удовлетворил иск частично, заставив УФССП выплатить екатеринбурженке 129,5 тысячи убытков и еще 3,8 тысячи рублей госпошлины.

Ответчик попытался обжаловать решение, но вторая инстанция заявила, что приставы плохо работали. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, женщине должны были сообщить о долге, но работники УФССП не сделали этого. Поэтому апелляцию отклонили.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , отпуск , приставы, Областной суд, долги, Сингапур, компенсация
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