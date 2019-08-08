В Екатеринбурге закрыли улицу Калинина из-за ремонта теплосетей
11:45, 08 Август 2019
Ограничения продлятся до 21 августа.
Дорожники закрывают движение по улице Калинина в Екатеринбурге. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до 40-летия Октября. ООО СК «Виктория» будет реконструировать трубы, рассказали в пресс-службе мэрии.
Ремонтные работы продлятся с 10 по 21 августа. На время ограничений транспорт пустят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих, проспекту Орджоникидзе. Водителям следуют быть внимательными ко знакам и указателям, а также заранее планировать маршрут.
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