В Екатеринбурге закрыли улицу Калинина из-за ремонта теплосетей

Дорожники закрывают движение по улице Калинина в Екатеринбурге. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до 40-летия Октября. ООО СК «Виктория» будет реконструировать трубы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы продлятся с 10 по 21 августа. На время ограничений транспорт пустят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих, проспекту Орджоникидзе. Водителям следуют быть внимательными ко знакам и указателям, а также заранее планировать маршрут.