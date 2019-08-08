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В Екатеринбурге закрыли улицу Калинина из-за ремонта теплосетей

11:45, 08 Август 2019
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Фото: pixabay
Ограничения продлятся до 21 августа.

Дорожники закрывают движение по улице Калинина в Екатеринбурге. Речь идет об участке от улицы Ломоносова до 40-летия Октября. ООО СК «Виктория» будет реконструировать трубы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы продлятся с 10 по 21 августа. На время ограничений транспорт пустят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих, проспекту Орджоникидзе. Водителям следуют быть внимательными ко знакам и указателям, а также заранее планировать маршрут.

Недавно ЕТВ делал фоторепортаж о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге. Рекомендуем посмотреть, если вы еще этого не сделали.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Дороги, теплосети, Ремонт, улица Калинина
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