Мальчика после операции привезли на вертолете в Екатеринбург

После операции в Екатеринбург из Красноуральска эвакуировали 11-летнего мальчика. Операцию по жизненным показаниям провели вчера, 7 августа, написал в Facebook пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. Ребенок продолжит лечение в Детской городской больнице № 9. Как мальчик пережил полет и как себя чувствует, пока неизвестно.

В феврале 2019 года вертолет свердловской санавиации впервые вылетел ночью. Двухлетний мальчик из Серова отравился так, что местные врачи уже не могли ничем помочь. Командиру пришлось добираться до уральской столицы без ориентиров. Световые столбы ставить не стали — вертолет мог сбить их. МЧС и хозяйственные службы больницы обеспечили освещение сами.

Затем в марте санавиация доставила из Краснотурьинска в Екатеринбург двухлетнюю девочку. У малышки диагностировали острую правостороннюю пневмонию, после чего ей понадобилась помощь екатеринбургских медиков.