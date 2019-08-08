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«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus

10:06, 08 Август 2019
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Фото: Дмитрий Зыков / пресс-служба Кольцово
На модифицированных моделях A320neo можно будет отправиться из Москвы и Екатеринбурга в Китай и Европу.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo. Эти модели усовершенствованных узкофюзеляжных самолетов позволят сократить расход топлива на 20%, а выбросы углекислого газа в атмосферу — на пять тысяч тонн по сравнению с классической моделью. Ранее такими лайнерами обладала только одна российская авиакомпания — S7 Airlines.

«Мы горячо приветствуем Уральские авиалинии“ в числе наших покупателей из России, — сказал Петер Гудман, глава отдела продаж CDB Aviation в Европе, Средней Азии и Африке. — Первый самолет нового поколения удовлетворит амбициозные планы Уральских авиалиний“ по перевозкам».

Новые самолеты будут летать из Москвы и Екатеринбурга в Европу и Китай. Именно в Китае находится банк, в котором взяли лизинг на Airbus A320neo. Сегодня утром в аэропорту Кольцово приземлился первый такой самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Еще два лайнера придут компании до конца 2019 года, пишет со ссылкой на AP NEWS Telegram-канал «Главные новости Екатеринбурга».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Кольцово, самолет, Уральские авиалинии
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