У свердловчанина забрали Land Cruiser за долги в четыре миллиона

Приставы Нижнего Тагила арестовали у местного жителя Land Cruiser 200 за долги в четыре миллиона рублей. Мужчина не заплатил 3,3 миллиона за коммуналку, 640 тысяч рублей налогов, а также пожалел денег банкам. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, теперь должник не может пользоваться автомобилем. Ему придется ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Если свердловчанин не найдет четыре миллиона и не погасит долги, его иномарку оценят эксперты, а затем машину продадут на торгах. Вырученные деньги перечислят коммунальщикам, налоговой и банкам.