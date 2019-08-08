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У свердловчанина забрали Land Cruiser за долги в четыре миллиона

13:52, 08 Август 2019
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Фото: flickr
Мужчина не платил кредиты, налоги и коммуналку, зато рассекал на иномарке. Теперь ему придется ходить пешком.

Приставы Нижнего Тагила арестовали у местного жителя Land Cruiser 200 за долги в четыре миллиона рублей. Мужчина не заплатил 3,3 миллиона за коммуналку, 640 тысяч рублей налогов, а также пожалел денег банкам. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, теперь должник не может пользоваться автомобилем. Ему придется ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Если свердловчанин не найдет четыре миллиона и не погасит долги, его иномарку оценят эксперты, а затем машину продадут на торгах. Вырученные деньги перечислят коммунальщикам, налоговой и банкам.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, долги, приставы, УФССП по Свердловской области, иномарка, Свердловская область , Нижний Тагил
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