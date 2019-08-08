Треть екатеринбуржцев пожаловались на дресс-код на работе

Екатеринбуржцам не нравится, что летом приходится соблюдать дресс-код на работе. Аналитики сайта Зарплата.ру опросили 870 жителей уральской столицы и 540 представителей местных компаний. 27% опрошенных заявили, что хотели бы одеваться ярче и разнообразнее в теплое время года. Еще 29% рассказали, что им некомфортно в официальной одежде летом. Столько же сообщили, что их все устраивает. 9% анкетируемых признались, что им приходится переодеваться во время поездок в рабочие дни. Кроме того, 17% респондентов неудобно ездить в офисном луке на велосипеде или самокате.

Несмотря на правила к внешнему виду, половина работников периодически нарушает дресс-код. 24% опрошенных хотя бы раз в жизни слышали от начальства замечания об одежде. Чаще всего работодателям не нравятся шорты, джинсы, короткие юбки и рукава, броские украшения и открытая обувь.

Впрочем, 63% представителей екатеринбургских компаний отметили, что их не устраивает неопрятный внешний вид сотрудников. 36% работодателей раздражают откровенные наряды, 27% — одежда и макияж не по случаю, 12% — яркость. Еще 22% не любят пирсинг и татуировки на теле работников.