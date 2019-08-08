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Новым генконсулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе

10:38, 08 Август 2019
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Фото: pixabay
Ранее дипломат занимался вопросами экономического сотрудничества и развитием отношений со странами Центральной Азии.

Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе. Он приехал в уральскую столицу из Министерства иностранных дел Германии. Там он отвечал за экономическое сотрудничество и развитие отношений со странами Центральной Азии, сообщили в генконсульстве Германии в Екатеринбурге. Матиас Крузе обрадовался своему назначению, потому что он очень любит русскую культуру и искусство.


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Свою карьеру новый генконсул начал в 1993 году и за 26 лет службы успел многое повидать. В частности, Матиас Крузе работал в посольствах Германии в Алматы, Дохе, Бостоне, Риме и Бухаресте.

Напомним, прежний генконсул Германии Штефан Кайль проработал в Екатеринбурге четыре года. Он покинул уральскую столицу неделю назад. Штефан Кайль рассказывал ЕТВ о жизни на Урале, купании в проруби, новых открытиях и перспективах. Интервью с ним читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, консульство , Германия, генконсул, Свердловская область , Екатеринбург
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