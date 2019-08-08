Новым генконсулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе
Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе. Он приехал в уральскую столицу из Министерства иностранных дел Германии. Там он отвечал за экономическое сотрудничество и развитие отношений со странами Центральной Азии, сообщили в генконсульстве Германии в Екатеринбурге. Матиас Крузе обрадовался своему назначению, потому что он очень любит русскую культуру и искусство.
Свою карьеру новый генконсул начал в 1993 году и за 26 лет службы успел многое повидать. В частности, Матиас Крузе работал в посольствах Германии в Алматы, Дохе, Бостоне, Риме и Бухаресте.
Напомним, прежний генконсул Германии Штефан Кайль проработал в Екатеринбурге четыре года. Он покинул уральскую столицу неделю назад. Штефан Кайль рассказывал ЕТВ о жизни на Урале, купании в проруби, новых открытиях и перспективах. Интервью с ним читайте здесь.