На трассе Екатеринбург — Курган затруднено движение

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган затруднено движение на железнодорожном переезде, поскольку идет ремонт. Об этом ЕТВ рассказали в «Уралуправтодоре».

С 8 по 13 августа Свердловская железная дорога проводит круглосуточные ремонтные работы на 55 километре трассы рядом с поселком Марамзино. Водителей просят отнестись с пониманием и соблюдать скоростной режим.