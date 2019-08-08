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На трассе Екатеринбург — Курган затруднено движение

18:58, 08 Август 2019
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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
Идет ремонт. Водителям придется перетерпеть несколько дней.

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган затруднено движение на железнодорожном переезде, поскольку идет ремонт. Об этом ЕТВ рассказали в «Уралуправтодоре».

С 8 по 13 августа Свердловская железная дорога проводит круглосуточные ремонтные работы на 55 километре трассы рядом с поселком Марамзино. Водителей просят отнестись с пониманием и соблюдать скоростной режим.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Ремонт, Екатеринбург - Курган, трасса , Екатеринбург
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