На трассе Екатеринбург — Курган затруднено движение
18:58, 08 Август 2019
Идет ремонт. Водителям придется перетерпеть несколько дней.
На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган затруднено движение на железнодорожном переезде, поскольку идет ремонт. Об этом ЕТВ рассказали в «Уралуправтодоре».
С 8 по 13 августа Свердловская железная дорога проводит круглосуточные ремонтные работы на 55 километре трассы рядом с поселком Марамзино. Водителей просят отнестись с пониманием и соблюдать скоростной режим.
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