Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о соборной мечети

Напомним, история с соборной мечетью в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х годов. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. В мае 2019 года мусульмане напомнили мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области о том, что главная мечеть в городе так и не появилась. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому верующие написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.

В итоге свердловское правительство предложило верующим разместиться на Сортировке, а мэрия Екатеринбурга — на Серовском тракте. Но мусульман не устроили оба варианта, и они продолжили борьбу за соборную мечеть в центре города. Затем появился еще один вариант, который понравился исламскому сообществу больше, чем остальные: депутат Госдумы Андрей Альшевских сказал, что под соборную мечеть можно отдать одну из площадок для храма святой Екатерины.

Поэтесса Александра Аксенова рассуждала, зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Читайте ее колонку здесь.