Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о соборной мечети
Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о строительстве соборной мечети в деловом центре города. Они сделали это накануне во временной мечети «Нур-Усман» на Декабристов, 34. Ранее они собирались там же на мероприятие Open Plov. Резолюцию подписали после того, как вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что мусульманам нужно выполнить два условия, прежде чем говорить о площадке в центре Екатеринбурга.
«Первое — должен быть известен инвестор. Он известен. Есть гарантийное письмо со стороны Совета муфтиев России, подписанное шейхом. Второй момент — все шесть муфтиятов должны прийти к единому мнению. За неделю-полторы мы постараемся побывать во всех муфтиятах, показать резолюцию и попросить поддержать ее. Надеемся, мы выполним оба условия, и единство мусульман, христиан, иудеев и всех остальных будет только укрепляться в нашем городе», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов.
Напомним, история с соборной мечетью в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х годов. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. В мае 2019 года мусульмане напомнили мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области о том, что главная мечеть в городе так и не появилась. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому верующие написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.
В итоге свердловское правительство предложило верующим разместиться на Сортировке, а мэрия Екатеринбурга — на Серовском тракте. Но мусульман не устроили оба варианта, и они продолжили борьбу за соборную мечеть в центре города. Затем появился еще один вариант, который понравился исламскому сообществу больше, чем остальные: депутат Госдумы Андрей Альшевских сказал, что под соборную мечеть можно отдать одну из площадок для храма святой Екатерины.
Поэтесса Александра Аксенова рассуждала, зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Читайте ее колонку здесь.