Мэрия Екатеринбурга отклонила большинство замечаний по парку РТИ
Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений застройки на стадионе РТИ. В обсуждениях участвовали 241 человек. Чиновники отклонили большую часть предложений по проекту планировки и межевания территории.
В документе, опубликованном на сайте мэрии, указано, что участники внесли 21 комментарий. Из них одобрили только пять, в которых екатеринбуржцы говорят о том, что проект менять не нужно и спорткомплекс очень важен для южного района.
В остальном же мнения администрации и горожан разошлись. Чиновники не согласились с предложением выбирать для застройки вместо зеленых зон территории с заброшенными зданиями, не вырубать деревья, уменьшить площадку для расположения спортивных объектов, расположить тренировочные площадки ближе друг к другу, исключить выезд на улицы 8 Марта и Патриса Лумумбы, сделать проезд через переулок Рижский, оборудовать парковку под линией ЛЭП в том же переулке, добавить велосипедную или велопешеходную дорожку на 8 Марта и Патриса Лумумбы, а также пешеходные коммуникации с Юго-Западным районом в целом. Кроме того, мэрия отказалась переносить скейт-площадку и зону для выгула собак из парка «Южный» на место РТИ.
Администрация отвечала на предложения следующее: «схема организации движения транспорта рассмотрена и одобрена комитетом по транспорту», «проектирование будет проводиться с максимально возможным сохранением зеленых насаждений», «проектируемая территория не относится к природным комплексам» (и поэтому здесь можно строить), «на сравнительно небольшой для двух таких крупных объектов территории здания и сооружения расположены очень компактно, расстояния между зданиями, открытыми спортивными площадками и автостоянками приняты максимально допустимыми нормативами» и так далее. Поэтому все комментарии, которые выражали хоть малейшее недовольство, не приняли во внимание. ЕТВ спросил у мэрии, почему большинство замечаний не учли. Нам ответят позднее.
Напомним, на месте стадиона РТИ и части прилегающего к нему парка хотят разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле. Но администрация Екатеринбурга рассматривает возможность обменять землю в Академическом на участки РТИ. Это аргументировали тем, что жители выступили против застройки на стадионе.