Мэрия Екатеринбурга отклонила большинство замечаний по парку РТИ

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений застройки на стадионе РТИ. В обсуждениях участвовали 241 человек. Чиновники отклонили большую часть предложений по проекту планировки и межевания территории.

В документе, опубликованном на сайте мэрии, указано, что участники внесли 21 комментарий. Из них одобрили только пять, в которых екатеринбуржцы говорят о том, что проект менять не нужно и спорткомплекс очень важен для южного района.

В остальном же мнения администрации и горожан разошлись. Чиновники не согласились с предложением выбирать для застройки вместо зеленых зон территории с заброшенными зданиями, не вырубать деревья, уменьшить площадку для расположения спортивных объектов, расположить тренировочные площадки ближе друг к другу, исключить выезд на улицы 8 Марта и Патриса Лумумбы, сделать проезд через переулок Рижский, оборудовать парковку под линией ЛЭП в том же переулке, добавить велосипедную или велопешеходную дорожку на 8 Марта и Патриса Лумумбы, а также пешеходные коммуникации с Юго-Западным районом в целом. Кроме того, мэрия отказалась переносить скейт-площадку и зону для выгула собак из парка «Южный» на место РТИ.