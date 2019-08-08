Екатеринбуржцы сделали выбор в пользу кошек
14:11, 08 Август 2019
В этом году собаки заметно уступили в популярности.
Екатеринбург все больше становится «кошачьим» городом. Во II квартале новых хозяев нашли на 14% больше кошек, чем собак. Годом ранее разрыв составлял всего 3%. Самой популярной породой остается шотландская: за нее придется заплатить две с половиной тысячи. Далее идут британская, мейн-кун, сибирская и бенгальская. Последняя — самая дорогая: семь тысяч рублей.
Екатеринбург по разнице в числе купленных кошек и собак занял 13 место, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито. Кошка в городе, в среднем, стоит три тысячи рублей, а собака — на 63% дороже, то есть восемь тысяч.
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