Екатеринбуржцы сделали выбор в пользу кошек

Екатеринбург все больше становится «кошачьим» городом. Во II квартале новых хозяев нашли на 14% больше кошек, чем собак. Годом ранее разрыв составлял всего 3%. Самой популярной породой остается шотландская: за нее придется заплатить две с половиной тысячи. Далее идут британская, мейн-кун, сибирская и бенгальская. Последняя — самая дорогая: семь тысяч рублей.

Екатеринбург по разнице в числе купленных кошек и собак занял 13 место, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито. Кошка в городе, в среднем, стоит три тысячи рублей, а собака — на 63% дороже, то есть восемь тысяч.