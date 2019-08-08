Больницу Екатеринбурга оштрафовали на 75 тысяч за халатность

Центральную городскую больницу № 2 в Екатеринбурге оштрафовали на 75 тысяч за неоказание неотложной медицинской помощи. Пациентка обратилась к акушеру-гинекологу, который принимал на улице Рябинина. Врач осмотрел женщину и назначил повторный прием, который не состоялся.

Затем екатеринбурженке стало хуже, и она пошла в женскую консультацию на Челюскинцев. Ее отправили обратно в поликлинику на Рябина за дополнительным талоном на прием. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, в итоге женщина выбрала платную клинику, в которой ей помогли.

Пациентка не простила врачам халатное отношение к себе и пожаловалась в управление здравоохранения. Росздравнадзор установил, что ЦГБ № 2 грубо нарушила требования лицензии, и на клинику завели административное дело. Верх-Исетский районный суд согласился с тем, что врачи не оказали екатеринбурженке неотложную помощь, и назначил больнице штраф в 75 тысяч рублей. Клиника попыталась обжаловать решение, но вторая инстанция оставила его без изменений.