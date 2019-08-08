Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Больницу Екатеринбурга оштрафовали на 75 тысяч за халатность

12:41, 08 Август 2019
stethoscope-840125_960_720.jpg
Фото: pixabay
Пациентке не оказали неотложную помощь бесплатно, и она пошла в коммерческую клинику.

Центральную городскую больницу № 2 в Екатеринбурге оштрафовали на 75 тысяч за неоказание неотложной медицинской помощи. Пациентка обратилась к акушеру-гинекологу, который принимал на улице Рябинина. Врач осмотрел женщину и назначил повторный прием, который не состоялся.

Затем екатеринбурженке стало хуже, и она пошла в женскую консультацию на Челюскинцев. Ее отправили обратно в поликлинику на Рябина за дополнительным талоном на прием. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, в итоге женщина выбрала платную клинику, в которой ей помогли.

Пациентка не простила врачам халатное отношение к себе и пожаловалась в управление здравоохранения. Росздравнадзор установил, что ЦГБ № 2 грубо нарушила требования лицензии, и на клинику завели административное дело. Верх-Исетский районный суд согласился с тем, что врачи не оказали екатеринбурженке неотложную помощь, и назначил больнице штраф в 75 тысяч рублей. Клиника попыталась обжаловать решение, но вторая инстанция оставила его без изменений.

Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
Преподаватель английского из Индонезии рассказывает, как оккупировала уральские кофейни.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Больницу Екатеринбурга оштрафовали на 75 тысяч за халатность»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, штраф, Областной суд, медицина, врачи, клиника, больница, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Европа-Азия
08 августа в 15:30
С Андрей Уткин
Сумма мнений Σ
Будущее биатлонного центра
Будущее биатлонного центра
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.