Алтушкин и Козицын сделали подарок городу — вернули сквер у Драмы

Сквер у Театра драмы вернули екатеринбуржцам. Инвесторы строительства храма святой Екатерины УГМК и РМК во главе с Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным отказались от участка на Октябрьской площади. Компании согласились на это, чтобы окончательно разобраться в вопросе о сохранении парка, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Общество с ограниченной ответственностью «Храм святой Екатерины» (среди учредителей есть УГМК и РМК) расторгло договор аренды спорного участка.

Администрация Екатеринбурга провела комиссию по правилам землепользования и застройки, и статус площадки изменили с категории земель религиозного назначения на территорию общего пользования. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский порадовался, что после приватизации участка муниципалитетом провокаций и протестов не будет: