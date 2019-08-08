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Алтушкин и Козицын сделали подарок городу — вернули сквер у Драмы

13:08, 08 Август 2019
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Фото: ЕТВ
УГМК и РМК отказались от строительства храма на участке. Земле присвоят категорию общего пользования.

Сквер у Театра драмы вернули екатеринбуржцам. Инвесторы строительства храма святой Екатерины УГМК и РМК во главе с Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным отказались от участка на Октябрьской площади. Компании согласились на это, чтобы окончательно разобраться в вопросе о сохранении парка, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Общество с ограниченной ответственностью «Храм святой Екатерины» (среди учредителей есть УГМК и РМК) расторгло договор аренды спорного участка.

Администрация Екатеринбурга провела комиссию по правилам землепользования и застройки, и статус площадки изменили с категории земель религиозного назначения на территорию общего пользования. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский порадовался, что после приватизации участка муниципалитетом провокаций и протестов не будет:

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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать.

Александр Высокинский

Александр Высокинский отметил, что возвращение сквера городу станет «настоящим подарком меценатов к юбилею столицы Урала». Правда, ранее фонтан и зеленое пространство уже дарили городу: к 275-летию Екатеринбурга, которое отмечалось в 1998 году. А Евгений Куйвашев на градсовете при губернаторе Свердловской области, где были одобрены облик и место строительства собора святой Екатерины, уверенно заявил, что именно храм «будет только подарком жителям» к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая. Тогда жители Екатеринбурга увидели, что парк обнесли забором, и им это не понравилось. Неделю горожане ходили вокруг забора, протестуя против храма святой Екатерины в сквере. Чиновники еле успокоили разбушевавшийся народ, пообещав провести опрос по строительству собора. Подробнее о скверных протестах читайте в нашей истории ниже.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра, парк, УГМК, РМК, храм Святой Екатерины
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