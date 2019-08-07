В Екатеринбурге разведут полицейских столетнего главка 

На площади Советской армии в Екатеринбурге состоится гарнизонный развод комплексных сил полиции , посвященный столетию главка. К мемориальному комплексу прибудут сотрудники ППС , ГИБДД , батальон по охране дипломатических представительств иностранных государств , личный состав ОВД на метрополитене и кинологи с собаками , рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Также силовики продемонстрируют спецтранспорт , который находится на вооружении.



