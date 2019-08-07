В Екатеринбурге разведут полицейских столетнего главка
17:36, 07 Август 2019
На парад придут кинологи и охрана дипмиссий.
На площади Советской армии в Екатеринбурге состоится гарнизонный развод комплексных сил полиции, посвященный столетию главка. К мемориальному комплексу прибудут сотрудники ППС, ГИБДД, батальон по охране дипломатических представительств иностранных государств, личный состав ОВД на метрополитене и кинологи с собаками, рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Также силовики продемонстрируют спецтранспорт, который находится на вооружении.
Принимать парад будут врио начальника регионального ГУ МВД Владимир Миронов. Он вручит сотрудникам ведомств медали «За безупречную службу», почетные грамоты и другие награды. Полицейским также расскажут о приметах правонарушителей и поднимут боевой дух.
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