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В екатеринбургской квартире нашли оранжерею с наркотиками

10:42, 07 Август 2019
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Любитель природы, который обитал в помещении, сказал, что выращивает растения для себя.

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который выращивал дома наркотические растения. При личном досмотре у подозреваемого нашли пакет с порошком, а в квартире картонные коробки с шестью горшечными растениями, напоминающими каннабис. Любитель природы даже поместил их в специальную камеру. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в квартире еще обнаружили пачку из-под сигарет, в которой был второй пакет с порошком.

Экспертиза показала, что порошок — это мефедрон, а кусты — конопля. Задержанный не стал отнекиваться и признался, что употребляет наркотики несколько лет и выращивает их для себя. По его словам, порошок он купил у знакомого.

На екатеринбуржца завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Теперь он находится под стражей. За преступление мужчине грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УМВД по Екатеринбургу, наркотики, конопля, каннабис, мефедрон
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