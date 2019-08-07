В екатеринбургской квартире нашли оранжерею с наркотиками

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который выращивал дома наркотические растения. При личном досмотре у подозреваемого нашли пакет с порошком, а в квартире картонные коробки с шестью горшечными растениями, напоминающими каннабис. Любитель природы даже поместил их в специальную камеру. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в квартире еще обнаружили пачку из-под сигарет, в которой был второй пакет с порошком.

Экспертиза показала, что порошок — это мефедрон, а кусты — конопля. Задержанный не стал отнекиваться и признался, что употребляет наркотики несколько лет и выращивает их для себя. По его словам, порошок он купил у знакомого.

На екатеринбуржца завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Теперь он находится под стражей. За преступление мужчине грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.