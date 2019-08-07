Свердловские автоинспекторы проверят междугородние автобусы

Госавтоинспекторы проверят автобусы, курсирующие по Свердловской области. С 8 по 11 августа ГИБДД будет останавливать транспортные средства и выяснять, каково техническое состояние машин, наличие путевых документов, законность перевозок, а также соблюдение условий труда и отдыха водителей. Если нарушения выявят, автобусу запретят ехать дальше.

За семь месяцев 2019 года из-за нарушений ПДД в Свердловской области зарегистрировали 76 аварий, в которых погибли два человека. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловской госавтоинспекции, еще 116 уральцев получили травмы. Чаще всего ДТП происходили из-за превышения скорости и слишком близкой дистанции между автомобилями.