Свердловская фирма вернула работникам 11 миллионов зарплаты
11:09, 07 Август 2019
Приставы заставили энергетическую компанию поторопиться.
Свердловская энергетическая компания вернула зарплату 632 работникам. Исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов, но должник не спешил возвращать деньги. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, на счетах фирмы средств не было, руководство предприятия не зарегистрировало недвижимое имущество.
Но компании объяснили, что неисполнение судебного решения может грозит уголовкой, поэтому фирма быстро нашла деньги и выплатила сотрудникам 11 миллионов рублей.
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