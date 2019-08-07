Основательница музея святости пожаловалась прокурорам на крест Лампаса

Основательница Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова написала обращение в прокуратуру, в котором попросила проверить граффити Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Она решила, что каллиграфист из Санкт-Петербурга нарушил часть вторую статьи 5.26 КоАП о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Так или это на самом деле общественница попросила проверить областную прокуратуру. Ее обращение уже передали в ведомство Орджоникидзевского района.

В разговоре с журналистом ЕТВ Оксана Иванова объяснила, что она никого не обвиняет и даже «оставляет искусству свободу жить, мыслить и творить». Но, по мнению основательницы православного музея, есть некоторые нормы и границы, которые необходимо соблюдать.