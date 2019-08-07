Основательница музея святости пожаловалась прокурорам на крест Лампаса
Основательница Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова написала обращение в прокуратуру, в котором попросила проверить граффити Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Она решила, что каллиграфист из Санкт-Петербурга нарушил часть вторую статьи 5.26 КоАП о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Так или это на самом деле общественница попросила проверить областную прокуратуру. Ее обращение уже передали в ведомство Орджоникидзевского района.
В разговоре с журналистом ЕТВ Оксана Иванова объяснила, что она никого не обвиняет и даже «оставляет искусству свободу жить, мыслить и творить». Но, по мнению основательницы православного музея, есть некоторые нормы и границы, которые необходимо соблюдать.
Я указала на то, что, по моему мнению, происходит нарушение административного кодекса. Дело в том, что там рядом находится храм Рождества Христова. И люди, имеющие традиционное сознание и тяжелый исторический опыт 20 века, когда иконы и кресты бросали под ноги вместо половиков, языком делались парты, двери и так далее помнят это. И тут несколько в другой форме, но с использованием современного искусства происходит фактически то же самое. Хотя, надо сказать, в то время с помощью искусства антирелигиозная пропаганда тоже велась.
Оксана Иванова добавила, что в одном из интервью Покрас Лампас сказал, что он не собирается ни с кем ничего согласовывать, опираться или ориентироваться на кого-либо. Его интересует только мнение экспертов. Создательница музея напомнила художнику, что эксперты бывают разные.
В таком случае ему не стоит залазить на территорию веры и религиозных символов. Потому что здесь могут высказаться другие эксперты, что и прописано в административном кодексе. Административный кодекс не рекомендует размещать неоднозначно используемые религиозные символы, которые для кого-то являются святыми, рядом с объектами религиозного значения. Именно в этом я и попросила разобраться прокурора. Мне показалось, что есть нарушение.
Если прокуратура все-таки увидит в граффити административное нарушение, художнику придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей или поработать на благо общества до 120 часов.
Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
После случая с куском асфальта рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно».