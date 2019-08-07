На Пермском тракте установят новые видеокамеры
18:28, 07 Август 2019
Система появится в сентябре.
Новые видеокамеры установят на Пермском тракте. Система видеофиксации появится в сентябре на 323 километре сразу же за дорожной развязкой, которая ведет в сторону Первоуральска. Как рассказал ЕТВ заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Комольцев, установка камер заставит водителей соблюдать правила дорожного движения, и это повысит безопасность на дорогах.
Также сегодня вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов прокомментировал ремонт дорог в Екатеринбурге. Он заявил, что мосты на Малышева и Смазчиков откроют ко Дню города, 17 августа. Также заместитель главы города ответил на вопрос, почему дорожники кладут асфальт в дождь. Бубнов переложил ответственность на коммунальщиков, которые срывают сроки работ.
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