На борту одного из самолетов в Кольцово ищут бомбу
18:44, 07 Август 2019
В данную минуту задерживаются семь рейсов.
Один из самолетов проверяют в аэропорту Кольцово. В пресс-службе воздушной гавани ЕТВ рассказали, что поступило сообщение о взрывном устройстве на борту. Пассажирам ничего не угрожает.
В данную минуту в Кольцово задерживаются семь рейсов. Из них два самолета «Уральских авиалиний» из Пекина и Хабаровска, рейс AzurAir из Джербы, S7 из Новосибирска, авиакомпании «Россия» из Анапы и Антальи, а также воздушное судно «РусЛайна» из Сыктывкара.
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Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово
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