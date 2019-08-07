На борту одного из самолетов в Кольцово ищут бомбу

Один из самолетов проверяют в аэропорту Кольцово. В пресс-службе воздушной гавани ЕТВ рассказали, что поступило сообщение о взрывном устройстве на борту. Пассажирам ничего не угрожает.

В данную минуту в Кольцово задерживаются семь рейсов. Из них два самолета «Уральских авиалиний» из Пекина и Хабаровска, рейс AzurAir из Джербы, S7 из Новосибирска, авиакомпании «Россия» из Анапы и Антальи, а также воздушное судно «РусЛайна» из Сыктывкара.