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На борту одного из самолетов в Кольцово ищут бомбу

18:44, 07 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В данную минуту задерживаются семь рейсов.

Один из самолетов проверяют в аэропорту Кольцово. В пресс-службе воздушной гавани ЕТВ рассказали, что поступило сообщение о взрывном устройстве на борту. Пассажирам ничего не угрожает.

В данную минуту в Кольцово задерживаются семь рейсов. Из них два самолета «Уральских авиалиний» из Пекина и Хабаровска, рейс AzurAir из Джербы, S7 из Новосибирска, авиакомпании «Россия» из Анапы и Антальи, а также воздушное судно «РусЛайна» из Сыктывкара.

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Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , самолет, бомба, минирование, Кольцово
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