Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Атомстройкомплекс» включится в реконструкцию больницы в Зеленой роще

16:57, 07 Август 2019
oshhvap.jpg
Фото: ЕТВ
Здание планируют восстановить к 2023 году.
Компания «Атомстройкомплекс» объявила о готовности реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще. «Построенная в 30-е годы больница скорой помощи была достижением архитектурной мысли. Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов», — заявил глава компании Валерий Ананьев. Он добавил, что сейчас «Атомстройкомплекс» помогает разработать конкурсную документацию и планирует принять участие в конкурсе.

Заброшенную больницу в Зеленой роще планируют реконструировать к 2023 году. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что она будет восстановлена в «первозданном виде». Стоимость работ оценивают в 1,5 миллиарда рублей.

Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили.

Бизнес на мусоре
Министр ЖКХ Николай Смирнов о том, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Атомстройкомплекс» включится в реконструкцию больницы в Зеленой роще»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, реконструкция, Атомстройкомплекс, Зеленая Роща, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
Японская литература
Японская литература
От Светланы Зенковой
Будущее биатлонного центра
07 августа в 19:00
С Иван Алыпов, Дмитрий Сергин, Алексей Мосин