«Атомстройкомплекс» включится в реконструкцию больницы в Зеленой роще

Компания « Атомстройкомплекс» объявила о готовности реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще. « Построенная в 30-е годы больница скорой помощи была достижением архитектурной мысли. Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов», — заявил глава компании Валерий Ананьев. Он добавил , что сейчас « Атомстройкомплекс» помогает разработать конкурсную документацию и планирует принять участие в конкурсе.





Заброшенную больницу в Зеленой роще планируют реконструировать к 2023 году. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил , что она будет восстановлена в « первозданном виде». Стоимость работ оценивают в 1,5 миллиарда рублей.