«Атомстройкомплекс» включится в реконструкцию больницы в Зеленой роще
16:57, 07 Август 2019
Здание планируют восстановить к 2023 году.
Компания «Атомстройкомплекс» объявила о готовности реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще. «Построенная в 30-е годы больница скорой помощи была достижением архитектурной мысли. Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов», — заявил глава компании Валерий Ананьев. Он добавил, что сейчас «Атомстройкомплекс» помогает разработать конкурсную документацию и планирует принять участие в конкурсе.
Заброшенную больницу в Зеленой роще планируют реконструировать к 2023 году. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что она будет восстановлена в «первозданном виде». Стоимость работ оценивают в 1,5 миллиарда рублей.
Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили.
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