«Возьми и выдерни из розетки»: Ройзман дал совет Шахрину
10:55, 06 Август 2019
Экс-мэр Екатеринбурга убежден, что затравить в Интернете невозможно.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал слова лидера «Чайфа» Владимира Шахрина, который пожаловался на травлю в Интернете после выступления на фестивале «Шашлык Live». В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик заявил, что затравить в Интернете невозможно.
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Когда кто-то говорит, что кого-то затравили в Интернете, объясняю всем: это физически невозможно. Потому что Интернет устроен так, что есть там такая кнопочка, нажимаешь — нет ни Интернета, ни травли. Просто возьми и выдерни из розетки. И все на этом закончится. Это не травля, это — так.
Ранее лидеры российской оппозиции раскритиковали московские власти за фестиваль «Шашлык Live», которые якобы спешно организовали в то время, когда были запланированы акции в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. После «разоблачения» ряд музыкантов отказались от участия в мероприятии, среди них — группы «Несчастный случай», «Ногу свело», «Браво». Менять свои планы не стали Владимир Шахрин и группа «Чайф», которые в 3 августа отыграли свое выступление. В это время в центре Москвы, по данным «ОВД-Инфо», задержали тысячу человек.
В интервью 66.ru Владимир Шахрин заявил, что за выступление на «Шашлык Live» его затравили в социальных сетях. «Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во „ВКонтакте“, в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом. В кои-то веки Марина Залогина закрыла комментарии на стене. На два дня мы закрыли. Они исчезнут через два дня, эти люди. Мне плевать на них. Я их не читаю», — сказал Шахрин. Его поддержал шоумен Сергей Исаев.
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В то же время политик Евгений Ройзман уверен, что участие в фестивале «Шашлык Live» — личный выбор каждого: «Все люди свободны. Кому-то дороже одно, кому-то дороже другое: каждый сам выбирает. [Алексей] Кортнев повел себя очень достойно, Макс Покровский повел себя очень достойно».
«Вот этот „Шашлык“ в последний момент придумали, чтобы оттянуть людей на жратву. […] Это на самом деле отношение к гражданам как к плебеям. Пойти на такое мероприятие — значить поменять свое право свободного человека на жратву, поменять свое родство на чечевичную похлебку», — добавил Ройзман.
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