«Возьми и выдерни из розетки»: Ройзман дал совет Шахрину

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« Вот этот „ Шашлык“ в последний момент придумали , чтобы оттянуть людей на жратву. […] Это на самом деле отношение к гражданам как к плебеям. Пойти на такое мероприятие — значить поменять свое право свободного человека на жратву , поменять свое родство на чечевичную похлебку», — добавил Ройзман.

В то же время политик Евгений Ройзман уверенчто участие в фестивалеШашлык Live» — личный выбор каждого: