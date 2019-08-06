Вице-губернатор Бидонько попросил наказать виновников ДТП на Малышева

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался по поводу жуткой аварии в центре Екатеринбурга , которая унесла жизни двух человек. Чиновник надеется , что правоохранительные органы разберутся в обстоятельствах происшествия , установят причины и накажут виновников.



