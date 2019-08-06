Вице-губернатор Бидонько попросил наказать виновников ДТП на Малышева
12:15, 06 Август 2019
Чиновник выразил соболезнования семьям погибших.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался по поводу жуткой аварии в центре Екатеринбурга, которая унесла жизни двух человек. Чиновник надеется, что правоохранительные органы разберутся в обстоятельствах происшествия, установят причины и накажут виновников.
«Меня, как и многих, потрясло известие о ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли два человека — совсем еще молодые люди, у которых остались дети. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Им сейчас нужно найти в себе силы для того, чтобы пережить эту трагедию», — написал Сергей Бидонько в Instagram. Он добавил, что власти продолжат следить, не снижая темпов, за безопасностью на дорогах.
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4 августа водитель Kia, который двигался по Малышева в сторону Московской, не справился с управлением и протаранил две машины, стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen.
Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте. Еще трех человек, которые находились в салоне Kia и Toyota, доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. В Kia ехали два 23-летних парня. 5 августа на водителя возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Также выяснилось, что парни угнали автомобиль.
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