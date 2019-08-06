Ветеран-афганец спас из пожара в Екатеринбурге десятки людей и котов

Председатель союза десантников России по УрФО и кавалер ордена Красной звезды Евгений Тетерин помог спасти из пожара на Малышева людей и животных. В воскресенье, 4 августа, в доме загорелась квартира на восьмом этаже, и ветеран-афганец, который в это время проезжал перекресток на Малышева — Мамина-Сибиряка, заметил черный дым. Он попросил жену отогнать автомобиль, а сам побежал к подъезду горящего дома. Так как подъезд оказался кодированным, екатеринбуржец зашел в парикмахерскую и попросил там, чтобы девушки вызвали скорую и пожарных. Затем он стал сам обзванивать квартиры подъезда. В итоге Евгению Тетерину удалось дозвониться до одного из жильцов, который открыл дверь в подъезд.

Участник Афганской войны рассказал ЕТВ, что на восьмом этаже дома было невозможно находиться. «Валил густой черный дым. Я ползком добрался до ближайших квартир и начал стучать в двери, чтобы люди услышали. Никто не отозвался. Я начал спускаться по этажам и стучать по квартирам, потом снова поднялся на восьмой этаж и опять постучал в квартиры. Люди начали выходить, и я помогал им. Кто-то был с кошками, кто-то с собаками», — объяснил Тетерин.