Ветеран-афганец спас из пожара в Екатеринбурге десятки людей и котов
Председатель союза десантников России по УрФО и кавалер ордена Красной звезды Евгений Тетерин помог спасти из пожара на Малышева людей и животных. В воскресенье, 4 августа, в доме загорелась квартира на восьмом этаже, и ветеран-афганец, который в это время проезжал перекресток на Малышева — Мамина-Сибиряка, заметил черный дым. Он попросил жену отогнать автомобиль, а сам побежал к подъезду горящего дома. Так как подъезд оказался кодированным, екатеринбуржец зашел в парикмахерскую и попросил там, чтобы девушки вызвали скорую и пожарных. Затем он стал сам обзванивать квартиры подъезда. В итоге Евгению Тетерину удалось дозвониться до одного из жильцов, который открыл дверь в подъезд.
Участник Афганской войны рассказал ЕТВ, что на восьмом этаже дома было невозможно находиться. «Валил густой черный дым. Я ползком добрался до ближайших квартир и начал стучать в двери, чтобы люди услышали. Никто не отозвался. Я начал спускаться по этажам и стучать по квартирам, потом снова поднялся на восьмой этаж и опять постучал в квартиры. Люди начали выходить, и я помогал им. Кто-то был с кошками, кто-то с собаками», — объяснил Тетерин.
Видео: читатели ЕТВ
Когда приехали пожарные, екатеринбуржец продолжал выводить людей, помогал сотрудникам МЧС разматывать рукава, решать проблемы с брандспойтом. Во время тушения пожара председатель союза десантников услышал истерический крик. «На третьем этаже была молодая девушка. Она сказала, что в квартире на девятом этаже у нее две кошки. Но пожарные не пускали ее к ним. Я успокоил ее и пообещал достать кошек с тем условием, что она выйдет из дома, поскольку была вероятность взрыва бытового газа. Она отдала мне ключи. Я поднялся на восьмой, там ничего не было видно. С пожарными мы разбили окна, чтобы можно было хоть как-то находиться внутри дома», — сообщил Евгений Павлович.
Попасть в квартиру на девятом этаже ему все-таки удалось, но не сразу. Когда ветеран выводил с пятого этажа другую жительницу дома на Малышева, он снова увидел девушку, которая билась в истерике в руках двух пожарных. Евгений Тетерин попытался объяснить ей, что кошек сейчас не получится достать, но это не убедило хозяйку животных. И мужчина снова поднялся наверх, открыл квартиру и забрал из коридора одну кошку. Вторую помогли вызволить пожарные. Все время, пока председатель союза десантников находился в доме, он дышал через мокрое полотенце, которое позаимствовал у одного из жильцов.
«Когда все закончилось, я тихой сапой вышел и отправился домой. За час, который я провел в подъезде, раза четыре позвонила жена, но пожарным была нужна моя помощь, поэтому я не уходил. Когда покинул место пожара, купил себе молока и давай отпаиваться, а то надышался продуктами горения. О себе я в тот момент не думал, потому что в первую очередь надо было вывести людей», — прокомментировал свой поступок Евгений Тетерин.
Кроме участника Афганской войны пожар тушили 26 спасателей, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На место выезжали семь машин. По лестничным маршам эвакуировали десять человек.