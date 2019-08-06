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В Екатеринбурге построят футбольный центр за полмиллиарда рублей 

09:35, 06 Август 2019
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Фото: ЕТВ
На площадке смогут тренироваться 150 спортсменов.

Рядом с «СКБ-Банк Ареной» в Екатеринбурге появится футбольный центр, в котором смогут заниматься 150 спортсменов от 14 до 18 лет. Конкурс на строительство объявила «Уральская футбольная академия», в ведении которой находятся тренировочные поля, построенные к мундиалю. Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупок, центр будет состоять из четырехэтажного здания, двух полей с искусственным покрытием, гаражного бокса на три автобуса и теплового пункта. Общая площадь застройки составит 1,7 тысячи квадратных метров.

Сдать объект застройщик должен уже к 1 июля 2021 года. На работы потратят 496 миллиона рублей из бюджета Свердловской области. Итоги аукциона подведут 12 августа.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, спорт, академия, Футбол , Свердловская область , Екатеринбург
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