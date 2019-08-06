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В Екатеринбурге за купеческий дом с самоварами просят 36 миллионов

11:04, 06 Август 2019
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Фото: N1
Коттедж восстановили под запросы современных городских жителей.

Купеческий дом с самоварами на улице Чкалова, 23 продают в Екатеринбурге за 36 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости N1.RU. Коттедж площадью 411 квадратов восстановили согласно запросам современных городских жителей и оборудовали инженерными системами. В кирпичном доме высотой в два этажа есть шесть комнат, несколько санузлов, кухня в 25 квадратов, участок в 21 сотку.

Территорию огородили от посторонних капитальным забором с отделкой из натуральных материалов. На лужайке вы увидите аккуратно скошенную траву, дорожки из плитняка и декоративной плитки. Коттедж находится на возвышенности, рядом с ним река Чусовая, лес и поля. Путь к дому заасфальтирован. Только последние 150 метров отсыпаны щебнем и отсевом. Поглядите вместе с нами, как выглядит купеческое жилье:

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Фото на главной и в тексте: N1.RU
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, N1, самовар, купец, дом, Свердловская область , Екатеринбург
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