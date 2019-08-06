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Свердловчанка отсудила у коммунальщиков 180 тысяч за плохую ливневку

12:47, 06 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Ответчик пытался обжаловать решение.

Жительница Первоуральска отсудила у коммунальщиков 180 тысяч рублей за неисправную ливневку. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В феврале 2019 года в квартире свердловчанки случился потоп из-за перемерзания ливневки: сильно пострадала внутренняя отделка помещения. Стоимость только материального ущерба составила 87 тысяч рублей.

Женщина подала иск в Первоуральский городский суд на управляющую компанию, попросив совокупно взыскать с 180 тысяч. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. Ответчик с решением не согласился и пытался обжаловать, но безуспешно.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, коммунальщики, ливневка
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