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Студент УрФУ стал третьим во всероссийском конкурсе «Кибервызов»

14:34, 06 Август 2019
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Владимир Черепанов на фото справа

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

В соревнованиях приняли участие 2,4 тысячи учащихся вузов из 269 городов нашей страны. Призеры поедут в сочинский «Сириус».

Студент четвертого курса матмеха УрФУ Владимир Черепанов занял третье место во всероссийском конкурсе по информационной безопасности «Кибервызов: новый уровень», в котором приняли участие 2,4 тысячи учащихся вузов из 269 российских городов. Екатеринбургский студент стал одним из 40 призеров, которые отправятся в сочинский образовательный центр «Сириус» на обучающую программу по кибербезопасности.

Владимир Черепанов рассказал о своей реакции на победу: «Я не в первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, чаще с командой, но иногда и в одиночку. Задания были на разные темы, связанные с безопасностью и защитой информации. Например, нужно было взломать некоторую систему (подготовленную организаторами) и получить секретную информацию, недоступную извне. <…> Я не успел посмотреть все задачи, но большую часть из тех, которые смотрел, удалось решить. Я удивился, увидев себя настолько высоко в рейтинге. Это стало неожиданностью, потому что за целые сутки соревнования я уделил ему всего несколько часов».

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До финала всероссийского конкурса дошли 60 человек. После прохождения онлайн-тестирования участники беседовали с экспертами «Ростелеком-Солар», которые в итоге отобрали победителей соревнований. Чтобы стать лучшими студентам предстояло решить задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома».

Наиболее интересными для студентов оказались задания по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Согласно правилам «Кибервызова», чем больше человек выбирали одно и то же задание, тем меньше баллов можно было получить за него. Иными словами, выгоднее было решать задачи, за которые никто не брался. Максимальное количество баллов составило 5896, минимальное — 282.

Напомним, в конце июля школьник из Екатеринбурга Даниил Казанцев победил в конкурсе научных проектов Google. Он изобрел автономное устройство, которое может интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика. А ранее ЕТВ нашел 12 юных разработчиков и расспросил их о планах на будущее. Потом мы пообщались с одаренными студентами, которые за время учебы в университете добились многого. У этих ребят мы узнали, как они собираются жить после диплома.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , студенты, УрФУ, информатика, конкурсы
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