Студент УрФУ стал третьим во всероссийском конкурсе «Кибервызов»
Студент четвертого курса матмеха УрФУ Владимир Черепанов занял третье место во всероссийском конкурсе по информационной безопасности «Кибервызов: новый уровень», в котором приняли участие 2,4 тысячи учащихся вузов из 269 российских городов. Екатеринбургский студент стал одним из 40 призеров, которые отправятся в сочинский образовательный центр «Сириус» на обучающую программу по кибербезопасности.
Владимир Черепанов рассказал о своей реакции на победу: «Я не в первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, чаще с командой, но иногда и в одиночку. Задания были на разные темы, связанные с безопасностью и защитой информации. Например, нужно было взломать некоторую систему (подготовленную организаторами) и получить секретную информацию, недоступную извне. <…> Я не успел посмотреть все задачи, но большую часть из тех, которые смотрел, удалось решить. Я удивился, увидев себя настолько высоко в рейтинге. Это стало неожиданностью, потому что за целые сутки соревнования я уделил ему всего несколько часов».
До финала всероссийского конкурса дошли 60 человек. После прохождения онлайн-тестирования участники беседовали с экспертами «Ростелеком-Солар», которые в итоге отобрали победителей соревнований. Чтобы стать лучшими студентам предстояло решить задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома».
Наиболее интересными для студентов оказались задания по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Согласно правилам «Кибервызова», чем больше человек выбирали одно и то же задание, тем меньше баллов можно было получить за него. Иными словами, выгоднее было решать задачи, за которые никто не брался. Максимальное количество баллов составило 5896, минимальное — 282.
Напомним, в конце июля школьник из Екатеринбурга Даниил Казанцев победил в конкурсе научных проектов Google. Он изобрел автономное устройство, которое может интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика. А ранее ЕТВ нашел 12 юных разработчиков и расспросил их о планах на будущее. Потом мы пообщались с одаренными студентами, которые за время учебы в университете добились многого. У этих ребят мы узнали, как они собираются жить после диплома.