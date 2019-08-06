Студент УрФУ стал третьим во всероссийском конкурсе «Кибервызов»

Студент четвертого курса матмеха УрФУ Владимир Черепанов занял третье место во всероссийском конкурсе по информационной безопасности «Кибервызов: новый уровень», в котором приняли участие 2,4 тысячи учащихся вузов из 269 российских городов. Екатеринбургский студент стал одним из 40 призеров, которые отправятся в сочинский образовательный центр «Сириус» на обучающую программу по кибербезопасности.

Владимир Черепанов рассказал о своей реакции на победу: «Я не в первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, чаще с командой, но иногда и в одиночку. Задания были на разные темы, связанные с безопасностью и защитой информации. Например, нужно было взломать некоторую систему (подготовленную организаторами) и получить секретную информацию, недоступную извне. <…> Я не успел посмотреть все задачи, но большую часть из тех, которые смотрел, удалось решить. Я удивился, увидев себя настолько высоко в рейтинге. Это стало неожиданностью, потому что за целые сутки соревнования я уделил ему всего несколько часов».