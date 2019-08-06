Шипулин оказался в разы богаче конкурентов по выборам в Госдуму

Свердловский избирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму по Серовскому округу. Самым богатым из них оказался биатлонист Антон Шипулин , заработавший 9,8 миллиона в 2018 году. Также у него есть 11 земельных участков в Свердловской и Челябинской области , два дома , две квартиры и целый автопарк: BMW X6 , Toyota Land Cruiser, мотоцикл и прицеп.





На втором месте учительница Ирина Скачкова , которую выдвинула партия « Яблоко». В прошлом году она заработала всего 531,7 тысячи рублей. Доход фельдшера из Новой Ляли Алексея Коровкина ( «Справедливая Россия») составил 432,8 тысячи рублей. В собственности у него лишь автомобиль Renault Fluence 2011 года. Коммунист Габбас Даутов за прошлый год заработал 274 тысяч рублей. Ему принадлежит треть квартиры и два старых автомобиля.





Адвокат Игорь Рузаков , которого выдвинула партия « Зеленых», официально заработал только 57 , 9 тысячи рублей. Безработная общественница Евгения Чудновец ( ЛДПР) за 2018 год не заработала ничего , такая же история у « Коммуниста России» Дмитрия Зенова. Напомним , выборы в Госдумы по Серовскому округу пройдут 8 сентября. Агитировать кандидаты начнут с 10 августа.



