Шипулин оказался в разы богаче конкурентов по выборам в Госдуму
18:04, 06 Август 2019
Биатлонист заработал 9,8 миллиона за год. А два его сопреника оказались безработными.
Свердловский избирком опубликовал информацию о доходах кандидатов в Госдуму по Серовскому округу. Самым богатым из них оказался биатлонист Антон Шипулин, заработавший 9,8 миллиона в 2018 году. Также у него есть 11 земельных участков в Свердловской и Челябинской области, два дома, две квартиры и целый автопарк: BMW X6, Toyota Land Cruiser, мотоцикл и прицеп.
На втором месте учительница Ирина Скачкова, которую выдвинула партия «Яблоко». В прошлом году она заработала всего 531,7 тысячи рублей. Доход фельдшера из Новой Ляли Алексея Коровкина («Справедливая Россия») составил 432,8 тысячи рублей. В собственности у него лишь автомобиль Renault Fluence 2011 года. Коммунист Габбас Даутов за прошлый год заработал 274 тысяч рублей. Ему принадлежит треть квартиры и два старых автомобиля.
Адвокат Игорь Рузаков, которого выдвинула партия «Зеленых», официально заработал только 57, 9 тысячи рублей. Безработная общественница Евгения Чудновец (ЛДПР) за 2018 год не заработала ничего, такая же история у «Коммуниста России» Дмитрия Зенова. Напомним, выборы в Госдумы по Серовскому округу пройдут 8 сентября. Агитировать кандидаты начнут с 10 августа.
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