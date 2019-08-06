«Ласточки» между Екатеринбургом и Серовом запустят с 11 августа

Между Екатеринбургом и Серовом начнут курсировать «Ласточки». Поезда будут ходить между городами с 11 августа два раза в неделю. Скоростные электрички сделают остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва.

Поезд № 7077/7079 из Екатеринбурга в Серов будет ходить по пятницам и воскресеньям в 17:25 по уральскому времени. Прибытие в Серов запланировано на 23:05, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги. Поезд № 7074/7072 из Серова в Екатеринбург поедет в уральскую столицу впервые 12 августа. На нем можно будет уезжать по субботам и понедельникам. Отправление из Серова — в 03:15 по местному времени, прибытие в Екатеринбург — в 09:25.

Стоимость билета составит 528 рублей по полному тарифу и 264 рубля для школьников и студентов. На «Ласточки» действуют все виды льгот, установленные в железнодорожном транспорте. Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах СПК, на сайте компании и в приложении «Пригород». Приобрести билеты можно за десять дней до отъезда.