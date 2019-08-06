Художник «Карт-бланша» разрезал стены собой

Художник Игорь Поносов сделал необычную работу для фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Он встроился в полотно с нарисованными окнами, разрезав его собой. Поносов рассказал ЕТВ, что это лишь часть одного большого проекта, который стал продолжением другой задумки под названием «Разрезая стены». Она воплотилась в жизнь еще в 2015 году, когда художник начал размышлять на тему городского камуфляжа и улицы.

«Это не отдельная работа, а начало большой серии, основанной на желании „слиться“ с городом, буквально интегрироваться в его архитектурные формы, точнее в их имитацию», — объяснил Игорь Поносов. Смотрите, как это выглядит: