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Художник «Карт-бланша» разрезал стены собой

08:40, 06 Август 2019
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Фото: группа «Карт-бланша» / vk.com/cbfest

Игорь Поносов решил «слиться» с Екатеринбургом и интегрироваться в архитектуру.

Художник Игорь Поносов сделал необычную работу для фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Он встроился в полотно с нарисованными окнами, разрезав его собой. Поносов рассказал ЕТВ, что это лишь часть одного большого проекта, который стал продолжением другой задумки под названием «Разрезая стены». Она воплотилась в жизнь еще в 2015 году, когда художник начал размышлять на тему городского камуфляжа и улицы.

«Это не отдельная работа, а начало большой серии, основанной на желании слиться“ с городом, буквально интегрироваться в его архитектурные формы, точнее в их имитацию», — объяснил Игорь Поносов. Смотрите, как это выглядит:

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Ранее этот же художник сделал на Татищева, 14 в Екатеринбурге граффити, напоминающее силуэт лица. Затем Поносов скопировал работу на свое плечо. Татуировкой он хотел напомнить другим художникам о том, что нужно нести ответственность за рисунки, оставленные на улицах города.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , карт-бланш, фестиваль, уличное искусство, граффити, художники
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