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К началу августа клещи покусали 10,5 тысячи екатеринбуржцев

12:21, 06 Август 2019
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Фото: flickr
Паразиты стали менее активны во второй половине лета.

Десять с половиной тысяч екатеринбуржцев пострадали от укусов клещей к началу августа, среди них 1366 детей. Это положительная тенденция, которая говорит о том, что активность паразитов снизилась. С середины июля пострадавших стало больше на 500 человек, хотя раньше прирост покусанных исчислялся тысячами.

Всего в Свердловской области паразиты покусали 31 067 человек. Самых активных клещей обнаружили в Байкаловском, Слободо-Туринском районе, Талицком, Асбестовском, Рефтинском, ПышминскоМ, Тугулымском городских округах, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 289 человек. У 52 из них диагноз подтвердился. С иксодовым боррелиозом в больницы увезли 492 жителя Среднего Урала. Диагноз подтвердили у 324 человек. К 5 августа в регионе вакцинировали от клещевого энцефалита 215 491 свердловчанина, ревакцинацию получили 327 516 уральцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, статистика, Роспотребнадзор Свердловской области, клещи, Свердловская область , Екатеринбург
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