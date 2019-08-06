Два жителя Среднего Урала украли четыре тонны рельсов

Транспортные полицейские Екатеринбурга направили в суд уголовное дело о краже четырех тонн рельсов. С 13 по 19 января два жителя поселка Октябрьский Сысертского района сдавали рельсы на металлолом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, мужчины своровали рельсы пять раз. Любителей лома задержали, когда они привязали пути к трактору, и перевозили магистрали с железнодорожного перегона «Арамиль — Седельниково». Рельсы длиной от четырех до 12 метров лежали там после ремонта.

Обвиняемым удалось вывести четыре с половиной тонны рельсов. Часть из них успели изъять. На свердловчан завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».