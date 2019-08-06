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Два жителя Среднего Урала украли четыре тонны рельсов

15:09, 06 Август 2019
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Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
На мужчин завели уголовное дело.

Транспортные полицейские Екатеринбурга направили в суд уголовное дело о краже четырех тонн рельсов. С 13 по 19 января два жителя поселка Октябрьский Сысертского района сдавали рельсы на металлолом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, мужчины своровали рельсы пять раз. Любителей лома задержали, когда они привязали пути к трактору, и перевозили магистрали с железнодорожного перегона «Арамиль — Седельниково». Рельсы длиной от четырех до 12 метров лежали там после ремонта.

Обвиняемым удалось вывести четыре с половиной тонны рельсов. Часть из них успели изъять. На свердловчан завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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Ранее мы рассказывали об уральцах, которые унесли с предприятия по обслуживанию локомотивов два колесно-моторных блока и тяговый двигатель весом пять тонн. Они сделали это прямо на глазах у коллег, которые спустя некоторое время спохватились и обратились в полицию.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, МВД на транспорте, кража, рельсы, металлолом
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