Житель Екатеринбурга остался без Nissan за долг по налогам в 140 тысяч
09:38, 05 Август 2019
Иномарку арестовали на парковке.
Житель Екатеринбурга на время лишился Nissan X-Trail за долг по налогам в 140 тысяч рублей. Причем его автомобиль арестовали на парковке недалеко от Федеральной налоговой службы. Машину отправили на специализированную стоянку, а должнику объяснили, что он может больше никогда не увидеть свой Nissan. Если он не заплатит налоги, автомобиль продадут на торгах.
Мужчина побоялся расстаться со своей машиной и быстро нашел деньги. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, так как екатеринбуржец погасил долг, автомобиль вернули, а с владельца сняли все ограничения.
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