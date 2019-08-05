Житель Екатеринбурга остался без Nissan за долг по налогам в 140 тысяч

Житель Екатеринбурга на время лишился Nissan X-Trail за долг по налогам в 140 тысяч рублей. Причем его автомобиль арестовали на парковке недалеко от Федеральной налоговой службы. Машину отправили на специализированную стоянку, а должнику объяснили, что он может больше никогда не увидеть свой Nissan. Если он не заплатит налоги, автомобиль продадут на торгах.

Мужчина побоялся расстаться со своей машиной и быстро нашел деньги. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, так как екатеринбуржец погасил долг, автомобиль вернули, а с владельца сняли все ограничения.