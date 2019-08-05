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Житель Екатеринбурга остался без Nissan за долг по налогам в 140 тысяч

09:38, 05 Август 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Иномарку арестовали на парковке.

Житель Екатеринбурга на время лишился Nissan X-Trail за долг по налогам в 140 тысяч рублей. Причем его автомобиль арестовали на парковке недалеко от Федеральной налоговой службы. Машину отправили на специализированную стоянку, а должнику объяснили, что он может больше никогда не увидеть свой Nissan. Если он не заплатит налоги, автомобиль продадут на торгах.

Мужчина побоялся расстаться со своей машиной и быстро нашел деньги. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, так как екатеринбуржец погасил долг, автомобиль вернули, а с владельца сняли все ограничения.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, налоги, долги, арест, Nissan, УФССП по Свердловской области, иномарка, Свердловская область , Екатеринбург
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