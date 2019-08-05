Ультрамарафон на перевал Дятлова сорвался из-за разлива рек
19:35, 05 Август 2019
Участники заплатили 50 тысяч за острые ощущения.
Пятидневный ультрамарафон «Перевал Дятлова — плато Маньпупунер» не состоялся из-за погодных условий. Участники должны были отправиться в путь еще 30 июля, но из-за дождей закрыли переправу через Вижай, говорится в официальном сообщении организаторов. Марафонцы должны были преодолеть дистанцию в 90 километров от базы Ильича в Ивделе, через перевал Дятлова до поселка Ныроб (сюда их должны были забрасывать на вертолете). Любители тайн заплатили за участие 50 тысяч рублей.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склонах горы Отортен на Северном Урале погибли девять туристов, которых позже стали называть «группой Дятлова». В 2019 году генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова.
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