Ультрамарафон на перевал Дятлова сорвался из-за разлива рек

Пятидневный ультрамарафон « Перевал Дятлова — плато Маньпупунер» не состоялся из-за погодных условий. Участники должны были отправиться в путь еще 30 июля , но из-за дождей закрыли переправу через Вижай , говорится в официальном сообщении организаторов. Марафонцы должны были преодолеть дистанцию в 90 километров от базы Ильича в Ивделе , через перевал Дятлова до поселка Ныроб ( сюда их должны были забрасывать на вертолете). Любители тайн заплатили за участие 50 тысяч рублей.



