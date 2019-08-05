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Телефонные мошенники из Екатеринбурга украли у пенсионеров 747 тысяч

12:51, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Преступники звонили пожилым и говорили, что их родственник-автомобилист наехал на пешехода.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем телефонным мошенникам, которые обворовали пенсионеров. С апреля по сентябрь 2018 года они обзванивали стариков, представляясь полицейскими, и говорили, что их родственник-автомобилист наехал на пешехода. Другой сообщник менял голос, изображая из себя представителя жертвы, и подтверждал произошедшее. В одном случае обманщики заявили о том, что близкий пенсионера замешан в обороте наркотиков.

Лжеполицейский предлагал старикам решить проблемную ситуацию за деньги, и при согласии направлял к ним другого «сотрудника», который забирал деньги. Мошенники не пренебрегали возрастом пострадавшим. Так, например, 35 тысяч рублей мужчинам передал 101-летний пенсионер. Всего от мошенников пострадали девять человек. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, их обокрали на 747 тысяч рублей. Доверчивые люди дарили екатеринбуржцам от двух с половиной до 300 тысяч рублей.

Одному из осужденных дали пять лет колонии общего режима, второму — полтора года. Третий сообщник, который ранее уже отбывал наказание, проведет четыре года в колонии строгого режима.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, обман, пенсионеры, мошенники, телефоны, прокуратура Свердловской области, Свердловская область , Екатеринбург
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